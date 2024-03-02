رئيسي: على أمريكا الاستماع لصوت مواطنيها الرافضين للإبادة في غزة

فلسطين اليوم

قال الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي: إن "على الولايات المتحدة الاستماع لصوت مواطنيها الرافضين للإبادة الجماعية في غزة".

وأضاف رئيسي الذي يزور الجزائر على رأس وفد رفيع المستوى للمشاركة في الاجتماع السابع لقادة منتدى الدول المصدرة للغاز، إن "الاغتيال المتواصل للفلسطينيين والحصار المستمر لقطاع غزة يأتيان في ظل الدعم الأميركي لإسرائيل".

وأكد الرئيس الإيراني أن الكيان الصهيوني لا يلتزم بأي مواثيق دولية، ويجب الرجوع إلى الفلسطينيين من أجل أي حل للقضية.

كما وجه التحية لفصائل المقاومة الفلسطينية على صمودها في وجه الكيان الصهيوني، مطالبا بطرد "إسرائيل" من منظمة الأمم المتحدة، ووقف كل أشكال التعامل معها.