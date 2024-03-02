الخارجية اليمنية: نؤكد ثبات موقفنا في منع وصول السفن الإسرائيلية

​أكدت وزارة الخارجية اليمنية، اليوم السبت، أنّه" في ظل التعنت الصهيوني المدعوم أميركياً وبريطانياً فإنّ الموقف اليمني ثابت في منع وصول السفن المملوكة للكيان الإسرائيلي".

وحمّلت وزارة الخارجية في حكومة صنعاء، الاحتلال وحلفائه مسؤولية التصعيد في قطاع غزة والبحر الأحمر وباب المندب، قائلةً: "نحمّل الولايات المتحدة المسؤولية المباشرة للتصعيد الصهيوني بسبب الدعم اللا محدود الذي تقدمه واشنطن وحلفائها للكيان سياساً ومادياً وعسكرياً لوجستياً، بما في ذلك عرقلة مجلس الأمن عن الاضطلاع بدوره في حفظ السلم والأمن الدوليين".

كما دانت الوزارة، تصعيد الاحتلال جرائم الحرب والإبادة الجماعية بحق المدنيين ومنها استهدافهم في دوار النابلسي في قطاع غزة أثناء انتظارهم لاستلام مواد غذائية ما أدى إلى ارتقاء 112 شهيداً و800 جريح.

وأكد البيان أن "صنعاء في ظل التعنت الصهيوني، ثابتة على موقفها في منع وصول السفن المملوكة للكيان أو تلك المتجهة إلى موانئ فلسطين المحتلة حتى يتم إنهاء العدوان ودخول المساعدات الإنسانية والغذائية والدوائية والوقود إلى قطاع غزة دون أية عراقيل".