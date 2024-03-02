الصحة: 92 شهيدًا و 156 إصابة خلال الـ24 ساعة الماضية في غزة

فلسطين اليوم

قالت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، اليوم السبت، إن الاحتلال ارتكب 10 مجازر ضد العائلات في القطاع خلال الـ24 ساعة الماضية، راح ضحيتها 92 شهيدا و 156 إصابة.

وأعلنت وزارة الصحة -في تقريرها اليومي- ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي المستمر على القطاع لليوم الـ148 على التوالي، إلى 30320 شهيدا و 71533 إصابة منذ السابع من أكتوبر الماضي.

ولفتت النظر إلى أنه لا زال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات يمنع الاحتلال طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.