الصحة: 92 شهيدًا و 156 إصابة خلال الـ24 ساعة الماضية في غزة

الساعة 11:30 ص|02 مارس 2024

فلسطين اليوم

قالت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، اليوم السبت، إن الاحتلال ارتكب 10 مجازر ضد العائلات في القطاع خلال الـ24 ساعة الماضية، راح ضحيتها 92 شهيدا و 156 إصابة.

وأعلنت وزارة الصحة -في تقريرها اليومي- ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي المستمر على القطاع لليوم الـ148 على التوالي، إلى 30320 شهيدا و 71533 إصابة منذ السابع من أكتوبر الماضي.

ولفتت النظر إلى أنه لا زال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات يمنع الاحتلال طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.