الاحتلال يجبر مقدسيا على هدم منزله في حي عين اللوزة

فلسطين اليوم

أجبرت بلدية الاحتلال في مدينة القدس، مساء الأمس الجمعة، المواطن المقدسي سامي القاق على هدم أجزاء من منزله في حي عين اللوزة ببلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى المبارك، بذريعة البناء بدون ترخيص.

وقال القاق إنه عمل قبل 5 سنوات على بناء شقتين له ولشقيقه، لكن بلدية الاحتلال هدمت الشقتين بعد نحو أسبوعين، وأبقت على غرفة واحدة.

وأضاف "تقدمنا بطلب للترخيص قوبل بالرفض، كما حررت لنا البلدية مئات المخالفات وعقدت جلسات محاكمة إلى أن صدر قرار هدم إداري، واضطررنا لهدم الغرفة بأيدينا.

ويضطر المقدسيون لهدم منازلهم ذاتياً تجنباً لدفع غرامات بالإضافة لتكاليف الهدم الذي تقوم به بلدية الاحتلال والذي قد يتجاوز مئات آلاف الشواكل.