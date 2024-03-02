المفوضية الأوروبية تعلن استئناف تمويلها لوكالة الأونروا

فلسطين اليوم

أعلنت المفوضية الأوروبية أنها تعتزم استئناف تمويل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" الأسبوع المقبل بنحو 54 مليون دولار.

وجاء في بيان للمفوضية أنه سيتم إصدار شريحتين ثانية وثالثة بقيمة 17.3 مليون دولار في وقت لاحق.

وأضاف البيان أنه "إلى جانب دعمها للأونروا، تظل المفوضية ملتزمة تماما بمعالجة المحنة الإنسانية للشعب الفلسطيني، لا سيما في قطاع غزة وعلى نطاق أوسع أيضا في المنطقة".

وأردفت المفوضية الأوروبية: "لهذا الغرض، سنخصص مبلغا إضافيا قدره 73.5 مليون دولار خلال عام 2024".

ولفتت إلى أنه "تم تخصيص 134 مليون دولار إضافية بالفعل للفلسطينيين لعام 2024".

وأكدت الوكالة الأربعاء الماضي انخفاض المساعدات الإنسانية الداخلة إلى قطاع غزة في فبراير/شباط المنصرم، 50% مقارنة بما كانت عليه الحال في يناير/كانون الثاني الماضي.