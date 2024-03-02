جنوب افريقيا: قتل من كانوا ينتظرون المساعدات عمل ينتهك أوامر العدل الدولية

فلسطين اليوم

قالت جنوب افريقيا، إن قتل الفلسطينيين الذين كانوا ينتظرون المساعدات في شارع الرشيد بغزة، يمثل انتهاكا للأوامر المؤقتة التي أصدرتها محكمة العدل الدولية.

وذكرت وزارة العلاقات الدولية والتعاون في جنوب أفريقيا في بيان لها أن "جنوب أفريقيا تندد بالمذبحة التي راح ضحيتها مئات الفلسطينيين أثناء محاولتهم الحصول على مساعدات منقذة للحياة".

وأضافت أن العمل الوحشي الأحدث هو انتهاك آخر للقانون الدولي وللأوامر المؤقتة الملزمة الصادرة عن محكمة العدل الدولية.

وأكدت أن الدعوة الفورية وغير المشروطة لوقف إطلاق النار أصبحت الآن ضرورة أخلاقية لإنقاذ الأرواح.