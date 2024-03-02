17 شهيدا في قصف الاحتلال 3 منازل في جباليا ودير البلح

فلسطين اليوم

استشهد 17 مواطنا على الأقل وأصيب العشرات في قصف إسرائيلي استهدف ثلاثة منازل في دير البلح وجباليا في قطاع غزة.

وأكدت مصادر محلية أن طائرات الاحتلال الحربية استهدفت منزلين مجهولين شرق دير البلح وسط قطاع غزة، مشيرة إلى أن 15 شهيدا وصلوا إلى مستشفى شهداء الأقصى إضافة إلى عشرات الجرحى، وإلى أن طواقم الدفاع المدني ما زالت تبحث في ركام المنزلين المستهدفين.

وفي مخيم جباليا شمال القطاع، قصفت قوات الاحتلال منزلا يأوي 70 شخصا، ونقل شهيدين إلى المستشفى، في حين تعمل طواقم الدفاع المدني على كشف مصير من كانوا في المنزل، وسط حديث عن مجزرة.

وفي حصيلة غير نهائية، ارتفع عدد الشهداء إلى 30228 شهيدا، و71377 جريحا، منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر الماضي، كما أن هناك عددا من الضحايا ما زالوا تحت الركام وفي الطرقات، حيث يمنع الاحتلال وصول طواقم الإسعاف والإنقاذ إليهم.