وسط مواجهات واشتباكات مسلحة.. الاحتلال يقتحم مدن الضفة وبلداتها

فلسطين اليوم

اقتحمت قوات الاحتلال "الإسرائيلي"، فجر اليوم السبت، عدة مناطق ومحافظات في الضفة الغربية، تخللها مداهمة منازل المواطنين وتفتيشها، تزامنًا مع اندلاع مواجهات مع الشبان الفلسطينيين واشتباكات مسلحة.

ودهمت عدة آليات عسكرية فجر اليوم مدينة نابلس، من جهة حاجز "الطور" العسكري في المنطقة الشرقية من المدينة، تزامنًا مع إعلان الاحتلال عن "نشاط تخريبي" في المدينة.

كما دهمت قوات الاحتلال، فجرًا، بلدتي صانور وجبع جنوبي مدينة جنين، بقرابة الـ 10 آليات عسكرية؛ قبل اندلاع مواجهات عنيفة تخللها إطلاق نار على آليات الاحتلال في جبع.

وقالت المصادر المحلية، إن قناصة جيش الاحتلال اعتلت عدة مناطق في جبع، قبل اندلاع مواجهات "عنيفة" في البلدة، أطلق خلالها جنود الاحتلال الرصاص الحي وقنابل الصوت، تزامنًا مع مداهمة مطبعة في البلدة.

وأفاد سكان محليون، بأن قوات الاحتلال اقتحمت بلدة صانور، ودهم جنود الاحتلال مطبعة واستولوا على محتوياتها.

واعتقلت قوات الاحتلال أربعة شبان (على الأقل)، خلال اقتحامها مدينة قلقيلية ومداهمة عدة منازل في بلدة عزون وحي كفر سابا، شرقي المدينة.

وذكرت مصادر محلية أن قوات الاحتلال اقتحمت عزون بعدة آليات، وتمركزت في الحارة الشامية بالبلدة، ودهم جنود الاحتلال عدة منازل، وفتشوها وعاثوا فيها خرابا، واعتدوا على شاب أثناء اقتحام منزله.

وتُواصل قوات الاحتلال ولليوم السادس على التوالي، اقتحام بلدة عزون ومداهمة منازل وتخريب محتوياتها، لإرهاب المواطنين واستفزاهم، وضمن سياسة العقاب الجماعي التي تنتهجها بحق الفلسطينيين.

وأشارت المصادر إلى أن قوات الاحتلال اقتحمت قلقيلية من مدخلها الشرقي بعدة آليات، وتجولت في شوارع وأحياء بالمدينة.

وأفادت بأن جنود الاحتلال داهموا كراجا للسيارات، واحد المنازل في حي كفر سابا في المدينة، يعود للأسير المحرر والقيادي في "حماس" الشيخ رياض ولويل، كما احتجزوا عددا من الشبان في ذات الحي، واعتقلوا الشاب أحمد إياد سويلم.

كذلك اندلعت مواجهات عنيفة بين الشبان وقوات الاحتلال التي أطلقت الرصاص الحي وقنابل الصوت، دون أن يبلغ عن إصابات.

وحطم جنود الاحتلال عدداً من الجداريات الوطنية داخل حي كفر سابا بمدينة قلقيلية.

وفي السياق ذاته، دهمت قوات الاحتلال، فجر السبت،مدينة الخليل وبلدات: بني نعيم ويطا، وترقوميا، قضاء المدينة.

واقتحمت عدة آليات عسكرية إسرائيلية بلدة بني نعيم شرقي مدينة الخليل، وتجولت في عدة أحياء فيها، وتمركزت بالقرب من مدرسة الكندي، دون أن يبلغ عن اعتقالات.

وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال اقتحمت بلدة يطا جنوبي الخليل، بعدة اليات، وتجولت في أحياء وشوارع البلدة. تزامنًا مع اقتحام بلدة ترقوميا شمال غربي المدينة، ومداهمة منزل الأسير طارق الغريب.

كذلك اقتحمت قوات الاحتلال بلدة السموع جنوبي الخليل، ودهمت عدة منازل وعبثت بمحتوياتها، وصادرت مركبة.

واقتحمت قوات الاحتلال مدينة بيت لحم ، وتمركزت في دوار الدوحة والدوار الروسي بالمدينة، بالإضافة لتواجد آليات أخرى في منطقة "شارع القدس- الخليل"