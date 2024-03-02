استشهاد الفتى محمد الديك برصاص الاحتلال في كفر نعمة برام الله

فلسطين اليوم

استشهد فجر اليوم السبت، فتى متأثرا بإصابته برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي لدى اقتحامها قرية كفر نعمة غرب رام الله.

واكدت مصادر محلية استشهاد الفتى محمد مراد الديك (16 عاما)، متأثرا بإصابته برصاصة في الرأس، أطلقها عليه جنود الاحتلال لدى اقتحام، قرية كفر نعمة فجر اليوم.

وقال الهلال الأحمر،إن طواقمه تعاملت مع إصابة خطيرة بالرصاص الحي في الرأس في قرية كفر نعمة، وانه جرى محاولة إنعاش قلب ورئتي للمصاب،قبل نقله إلى مجمع فلسطين الطبي في رام الله حيث أعلن عن استشهاده متأثرًا بإصابته الحرجة.

ودهمت قوات الاحتلال بلدة كفر نعمة في ساعة متأخرة من الليلة الماضية (الجمعة| السبت)، ما أدى لاندلاع مواجهات "عنيفة" في البلدة.

----