أبو عبيدة: الثمن الذي سنأخذه مقابل 5 أو 10 أسرى أحياء هو نفسه مقابل جميع الأسرى

فلسطين اليوم

كشف الناطق العسكري باسم كتائب الشهيد عز الدين القسّام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية حماس، أبو عبيدة، اليومالجمعة، عن مصير عددٍ من الأسرى الإسرائيليين.

وقال أبو عبيدة، في بيانٍ مقتضب، إنّه سبق أن أعلنت المقاومة انقطاع الاتصال بالمجاهدين الذين يحرسون عدداً من أسرى العدو في قطاعغزة، مرجّحاً أنّ عدداً من الأسرى قُتل نتيجة القصف الإسرائيلي.

وأضاف أنّه بعد الفحص والتدقيق خلال الأسابيع الأخيرة، تأكد لكتائب القسّام استشهاد عدد من مجاهديها، ومقتل سبعة من أسرى العدوّفي القطاع، نتيجة القصف الصهيونيّ، مؤكداً أنّ من الأسرى الإسرائيليين، الذين قتلهم القصف: حايم جيرشون بيري، ويورام إتاك ميتزجر،وأميرام إسرائيل كوبر.

وبيّن أبو عبيدة أنّ المقاومة ستعلن لاحقاً أسماء القتلى الأربعة الآخرين بعد التأكد من هوياتهم.

وأكّد أن عدد أسرى الاحتلال، الذين قُتلوا نتيجة العمليات العسكرية لـ"الجيش" الإسرائيلي في قطاعِ غزة، قد يتجاوز 70 أسيراً، مضيفاًأنّ المقاومة حرصت طوال الوقت على المحافظة على حياة الأسرى، في مقابل وضوح تعمّد قيادة الاحتلال قتل أسراها من أجل التخلص منهذا الملف.

وشدّد الناطق العسكري باسم كتائب القسّام على أنّ "الثمن الذي سنأخذه في مقابل 5 أو 10 أسرى أحياء هو الثمن نفسه، الذي كنّاسنأخذه في مقابل جميع الأسرى، لو لم تقتلهم عمليات قصف العدو".

كتائب القسّام: "سبعتهم قُتلوا بسلاح جيشكم"

وفور نشر كلام أبي عبيدة، نشرت كتائب القسّام مقطعاً مصوراً للأسرى، وتضمّن ثلاث عبارات كُتبت بالعربية والإنكليزية والعبرية.

وجاء في العبارات "على رغم حرصنا على المحافظة على حياتهم، فإن نتنياهو ما زال يصر على قتلهم. سبعتهم قُتلوا بسلاح جيشكم".

ونشرت كتائب القسام في "تلغرام" صورة تشير إلى أن أحد الأسرى القتلى هو صديق مقرب إلى نتنياهو، وقالت إن "نتنياهو ترك أصدقاءهيواجهون مصيرهم وحدهم من دون إنقاذهم".

ونشرت كتائب القسام في "تلغرام" صورة تشير إلى أن أحد الأسرى القتلى هو صديق مقرب إلى نتنياهو، وقالت إن "نتنياهو ترك أصدقاءهيواجهون مصيرهم وحدهم من دون إنقاذهم".

ونشرت كتائب القسام في "تلغرام" صورة تشير إلى أن أحد الأسرى القتلى هو صديق مقرب إلى نتنياهو، وقالت إن "نتنياهو ترك أصدقاءهيواجهون مصيرهم وحدهم من دون إنقاذهم".

وفي وقتٍ سابق اليوم، أعادت كتائب القسام نشر مقطع لـ3 أسرى للاحتلال كانت بثّت لهم فيديو سابقاً، طالبوا فيه بالتوصل إلى صفقةللإفراج عنهم.

وبعد أن كانت القسام أعلنت، في كانون الأوّل/ديسمبر الماضي، فقدان الاتصال بالمجموعة المسؤولة عن احتجازهم، أعلنت، في مقطع فيديوجديد، أنّها ستعلن اليوم بشأن مصيرهم.