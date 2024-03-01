مسيرات ووقفات في الأردن نصرة لفلسطين

فلسطين اليوم

انطلقت بعد صلاة اليوم الجمعة، من أمام المسجد الحسيني وسط العاصمة الأردنية عمان، للجمعة الـ21 على التوالي، مسيرة حاشدة دعما وإسنادا للشعب الفلسطيني، في ظل العدوان الإسرائيلي وحرب الإبادة التي يتعرض لها، خاصة في قطاع غزة.

وندد المشاركون في المسيرة، بالجرائم التي ترتكبها قوات الاحتلال في عموم فلسطين، خاصة حرب الإبادة والتجويع ضد الشعب الفلسطيني في القطاع، وآخرها مجزرة "شارع الرشيد" واستهداف المواطنين الذين كانوا ينتظرون وصول شاحنات المساعدات.

ودعوا إلى تحرك عربي ودولي فاعل لوقف المجازر التي ترتكبها قوات الاحتلال بحق المدنيين العزل، واستنكروا الصمت الدولي تجاه ما يحدث، مؤكدين رفضهم لكل المحاولات التي تقوم بها إسرائيل لتهجير شعبنا من غزة.

ورفع المشاركون في المسيرات العلمين الأردني والفلسطيني، ولافتات تؤكد رفض العدوان، واستهداف الأطفال والنساء والشيوخ ودور العبادة والمستشفيات، ومراكز الإيواء، وطالبوا المجتمع الدولي بالضغط على الاحتلال لوقف عدوانه، والدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني ووقف حرب الإبادة والتهجير القسري، التي تتنافى مع الأعراف والقوانين الدولية، وقيم حقوق الإنسان.