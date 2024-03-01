الخارجية البرازيلية: حكومة نتنياهو تظهر أن لا حدود أخلاقية أو قانونية لعمليتها في غزة

فلسطين اليوم

أدانت البرازيل، ما ارتكبه الاحتلال الإسرائيلي بحق المدنيين الفلسطينيين العزّل، في شارع الرشيد بمدينة غزة، أثناء انتظارهم الشاحنات المحملة بالمساعدات الإغاثية، فجر الخميس، مؤكدة أن "أفعال وتصريحات حكومة نتنياهو تظهر مرة أخرى أنه لا حدود أخلاقية أو قانونية لعمليتها في غزة".

وأعلنت البرازيل في بيان لوزارة خارجيتها، أنها "تلقت بأسف عميق أنباء عملية إطلاق النار بواسطة القوات الإسرائيلية"، مذكرة أن " التجمعات حول الشاحنات التي كانت تحمل المساعدة الإنسانية تظهر مدى الوضع اليائس الذي يواجهه السكان المدنيين في قطاع غزة والصعوبات في الحصول على الطعام في تلك المنطقة".

وأكد البيان، أن "الحالة في قطاع غزة لا يمكن تحملها وينبغي إيجاد حل لها وعدم اقتصار الأمر على تحديد المسؤولين عن القتلى والجرحى في يوم أمس فقط".

وأوضح، أنه "منذ أشهر، قامت سلطات الأمم المتحدة وخبراء في مجال المساعدة الإنسانية والرعاية الصحية من مختلف الهيئات والجهات بالتنديد بالاحتجاز المنهجي للشاحنات على الحدود مع غزة وتزايد حالات الجوع والعطش واليأس لدى السكان المدنيين."

وأضاف البيان، أنه " رغم التحذيرات استمر التقاعس الدولي أمام هذه الكارثة الإنسانية ومنح الغطاء للحكومة الإسرائيلية لمواصلة استهداف المدنيين الأبرياء وتجاهل القوانين الأساسية للقانون الإنساني الدولي."

وطالب، بأنه " يجب أن تكون التصريحات الاستفزازية والساخرة التي أدلى بها مسؤول كبير في حكومة نتنياهو بعد ساعات من الحادث القشة الأخيرة لكل من يؤمن حقًا بقيمة الحياة البشرية". وفق البيان.

وشدد على أن " المجتمع الدولي ينبغي أن يضع حدًا لهذه الفظائع وأن يعمل على تجنب وقوع مزيد من المجازر، لأنه في كل يوم من التردد، سيموت المزيد من الأبرياء" مؤكداً أن "الإنسانية تفشل في التعامل مع المدنيين في غزة، وحان الوقت لتجنب المزيد من المجازر".

وأعادت البرازيل، عبر بيانها التأكيد ، على "تضامنها مع الشعب الفلسطيني، خاصة مع أسر الضحايا، وأمدت إدانتها القوية لأي عمل عسكري ضد الأهداف المدنية، خاصة تلك المرتبطة بتقديم المساعدة الإنسانية والرعاية الطبية."

وذكّر البيان، أن المذبحة لم تكن منفردة " بل أضيفت إلى أكثر من 30 ألف حالة قتل للمدنيين الفلسطينيين، منها أكثر من 12 ألف طفل، سُجلت منذ 7 من أكتوبر، بالإضافة إلى أكثر من 1.7 مليون فلسطيني تعرضوا للتهجير القسري."

ودعا إلى " ضرورة التوقف الفوري لإطلاق النار والدخول الفعّال للمساعدة الإنسانية في كميات مناسبة في غزة، وضرورة تنفيذ (إسرائيل) للتدابير الوقائية التي أصدرتها المحكمة الدولية في 26 يناير الحالي، والتي تتطلب منها اتخاذ جميع الإجراءات لمنع ممارسة جميع الأفعال المعتبرة جريمة إبادة، وفقًا للمادة الثانية من اتفاقية منع ومعاقبة جريمة الإبادة."

يُذكر أن الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا جدد نهاية شباط/فبراير الماضي، اتّهام دولة الاحتلال بارتكاب "إبادة جماعيّة" بحقّ الفلسطينيّين في قطاع غزّة، بعدما أثار في الآونة الأخيرة أزمة دبلوماسيّة بسبب مُقارنته العدوان الإسرائيلي ضدّ القطاع الفلسطيني بـ"المحرقة اليهوديّة".

واستشهد وأصيب مئات الفلسطينيين، فجر الخميس، جراء قصف الجيش الإسرائيلي تجمعا لمواطنين كانوا ينتظرون استلام المساعدات قرب دوار النابلسي جنوبي مدينة غزة.