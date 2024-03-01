"سرايا القدس - كتيبة جبع": استهدفنا آليات الاحتلال بوابل كثيف من الرصاص والعبوات المتفجرة

فلسطين اليوم

تمكن مجاهدو سرايا القدس - كتيبة جبع، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، بعد رصد قوة مشاة تابعة للعدوالصهيوني في محور الزكم بالإلتحام معها والاشتباك موقعين الخسائر في صفوف قوات العدو الصهيوني .

وقالت سرايا القدس – كتيبة جبع، في بيان اليوم الجمعة: "كما تمكن مجاهدونا من الاشتباك مع قوات الاحتلال في محور الفوارهواستهداف آليات الاحتلال على دوار صانور بوابل كثيف من الرصاص والعبوات المتفجرة".

وأضاف البيان: "إننا في سرايا القدس كتيبة جبع نؤكد إن هذه العملية تعتبر رد اولي على اغتيال قائدنا: مجدي فشاشة، وأننا ماضون علىعهد الجهاد والشهداء ولن نحيد عن هذا الطريق حتى النصر أو الشهادة".

وجددت كتيبة جبع التزامها بالدفاع عن أرضنا ومقدساتنا، ووقوف مجاهديها سداً منيعاً في وجه قوات الاحتلال في ظل معركة طوفانالأقصى وفي ظل الهجمة الشرسة التي تمارسها قوات الاحتلال على ابناء شعبنا في غزة والضفة الغربية والقدس.