استشهاد مستشار عسكري بالحرس الثوري بقصف إسرائيلي على سوريا

فلسطين اليوم

أفادت وكالة تسنيم الإيرانية باستشهاد المستشار العسكري بالحرس الثوري الإيراني في سوريا رضا زارعي في هجوم جوي إسرائيلي اليوم الجمعة على مدينة بانياس الساحلية غربي البلاد.

وقالت وكالة إرنا الإيرانية، أن زارعي كان يشغل أيضا منصب أحد حراس الفيلق الأول لمشاة البحرية، وأن الهجوم استهدف ميناء بانياس السوري.

وكانت وسائل إعلام سورية قالت إن غارات إسرائيلية استهدفت فجر اليوم الجمعة مبنى في منطقة بطرايا بمحيط بانياس في ريف محافظة طرطوس، وذلك للمرة الأولى من 3 سنوات.

وذكرت مصادر سورية في المحافظة أن 3 صواريخ أطلقت على المبنى، ورجحت أن يكون القصف تم انطلاقا من البحر المتوسط أو من الأجواء اللبنانية، وبث ناشطون على منصات التواصل الاجتماعي مقاطع تظهر مبنى مدمرا بالكامل.