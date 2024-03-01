المقاومة الإسلامية في لبنان تقصف مواقع الاحتلال وتسقط طائرة مسيرة

فلسطين اليوم

استهدف مجاهدو ‏المقاومة الإسلامية في لبنان تجمعا لجنود العدو الاسرائيلي في محيط ثكنة راميم بالأسلحة الصاروخية، كما استهدفوا موقع البغدادي بالأسلحة الصاروخية وأصابوه إصابة مباشرة بحسب بيانات صادرة عن المقاومة الإسلامية في لبنان.

وفي بيان منفصل..أفادت المقاومة الإسلامية في لبنان ان مجاهديها أسقطوا منتصف ليل الجمعة محلّقة لجيش العدو في وادي العزية بجنوب لبنان

وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام أن طيران العدو الاسرائيلي شن غارتان استهدفتا اطراف جبل بلاط لجهة شيحين ورامية، وغارة على عيتا الشعب، وغارة أخرى على أطراف مروحين، فيما استهدفت المدفعية الإسرائيلية أطراف الوزاني لجهة الحمامص جنوب لبنان.