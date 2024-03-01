العفو الدولية تدعو لتحقيق عاجل بشأن استشهاد مُنتظري المساعدات بغزة

فلسطين اليوم

دعت منظمة العفو الدولية، اليوم الجمعة، إلى إجراء تحقيق عاجل في مقتل وإصابة عدد كبير من الفلسطينيين برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي أثناء محاولتهم الحصول على مساعدات غذائية شمال قطاع غزة.

جاء ذلك في بيان عبر حسابها عبر منصة "إكس"، حول "مجزرة الطحين" التي ارتكبها الجيش الإسرائيلي الخميس وأسفرت عن استشهاد 112 مدنيا فلسطينيا أثناء انتظارهم المساعدات عند "دوار النابلسي" جنوب مدينة غزة.

وأكدت المنظمة أنها تواصل توثيق الانتهاكات ضد المدنيين الفلسطينيين، وتعتبر هذا الهجوم جزءًا من ذلك.

وقال البيان: "يجب إجراء تحقيق عاجل حول الأخبار المروعة التي تفيد بمقتل وجرح العشرات من الفلسطينيين، أثناء محاولتهم الحصول على المساعدات الغذائية شمالي غزة".

وأشار البيان إلى أن السكان في غزة يعانون الجوع وأن الأمم المتحدة وجهت تحذيرات من حدوث مجاعة هناك، مضيفًا: "القصف الوحشي الذي جاء بعد الحصار الإسرائيلي غير القانوني المستمر منذ 16 عاماً، هو المسؤول عن الأزمة الإنسانية الكارثية التي نشهدها في قطاع غزة".

ووصف البيان تصريحات وزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتمار بن غفير بخصوص وقف إدخال المساعدات الإنسانية إلى القطاع بأنها "غير إنسانية وقاسية"، مؤكدًا أن إسرائيل باعتبارها القوة المحتلة ملزمة بضمان حصول الفلسطينيين على الاحتياجات الأساسية والمساعدات.

وشدّدت المنظمة على أن إسرائيل من خلال عدم القيام بذلك تنتهك القانون الدولي، وقرارات محكمة العدل الدولية لمنع الإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين.