193 شهيدا و 920 إصابة خلال 24 ساعة في قطاع غزة

فلسطين اليوم

أعلنت وزارة الصحة بغزة ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى ثلاثين ألفا ومئتين وثمانيةوعشرين شهيدا وواحد وسبعين ألف وثلاثمئة وسبعة وسبعين إصابة منذ السابع من أكتوبر الماضي.

وقالت الصحة في التقرير الإحصائي اليومي، إن الاحتلال ارتكب ستة عشر مجزرة ضد العائلات في قطاع غزة راح ضحيتها مئة وثلاثة وتسعين شهيدا وتسعمئة وعشرين إصابة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وأكدت الصحة، أن آلاف الضحايا ما يزالون تحت الركام وفي الطرقات ويمنع الاحتلال وصول طواقم الإسعاف والدفاع المدني إليهم.