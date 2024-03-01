الاحتلال يفرض قيوداً على دخول القدس القديمة والأقصى

فلسطين اليوم

نصبت قوات الاحتلال الإسرائيلي عشرات الحواجز العسكرية، اليوم الجمعة، عند بوابات البلدة القديمة بالقدس المحتلة، وفرضت قيودا مشددة على دخول المواطنين للبلدة القديمة والمسجد الأقصى.

وشددت قوات الاحتلال الحصار على بلدة القدس القديمة، وأوقفت الوافدين للبلدة والأقصى، ودققت في هوياتهم.

ومنعت قوات الاحتلال الشبان من المرور عبر الحواجز فيما سمحت لكبار السن وبعض النساء اجيتازها والوصول إلى الأقصى.

واعتدت قوات الاحتلال بالضرب على شاب وسيدة أثناء توجههم إلى المسجد الأقصى قرب باب الأسباط خلال محاولتهما الدخول للمسجد الأقصى.

وتفرض سلطات الاحتلال قيودا على الدخول إلى المسجد الأقصى والبلدة القديمة منذ بداية الحرب على قطاع غزة في 7 أكتوبر/تشرين أول الماضي، وتضاعف من تلك الإجراءات أيام الجمعة.

وتلوّح سلطات الاحتلال، منذ 18 يناير الماضي، بفرض قيود إضافية وأكثر تشديد على دخول الفلسطينيين إلى المسجد الأقصى خلال شهر رمضان المبارك.