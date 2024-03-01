الخارجية اللبنانية: لإنشاء لجنة تحقيق دولية لمحاسبة الاحتلال على مجزرة الرشيد

فلسطين اليوم

دانت وزارة الخارجية اللبنانية في بيان، اليوم الجمعة، "القتل المتعمّد لعشرات المدنيين الفلسطينيين العزّل، وجرح المئات من خلال قصف قوات الاحتلال الإسرائيلي طوابير المساعدات الإنسانية في غزة".

وأشار البيان إلى أنّ "هذا القتل من قبل الاحتلال يأتي ضمن إطار سياسة تجويع الشعب الفلسطيني وإبادته بصورة جماعية، ما يدفعه إلى اليأس، ويصب الزيت على النار، ويضعف فرص السلام العادل والشامل".

ودعا البيان إلى إنشاء لجنة تحقيق دولية لتحديد المسؤوليات وللحؤول دون إفلات الجهة المسؤولة عن هذه الجريمة من المحاسبة والعقاب.

وجددت وزارة الخارجية في البيان تأكيدها أهمية "اعتماد المجتمع الدولي معايير موحدة لوقف انتهاكات القانون الدولي الإنساني الصارخة في غزة"، من خلال "اتخاذ مواقف دولية حازمة بإمتثال "إسرائيل"، أسوة بغيرها، للقانون الدولي الإنساني، والسماح بالإيصال الفوري وغير المشروط للمساعدات الإنسانية، ووقف إطلاق النار."