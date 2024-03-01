الاحتلال يقرر الإفراج عن أسرى إداريين

فلسطين اليوم

قرر جيش الاحتلال الإفراج عن أسرى إداريين لاستيعاب أسرى يدعي أنهم يشكلون تهديدا أخطر.

وقال جيش الاحتلال إنه "تقرر الإفراج عن جميع الأسرى الإداريين الذين تنتهي فترة اعتقالهم الشهر المقبل، وذلك في ظل اكتظاظ السجون والحاجة لإتاحة المجال أمام المعتقلين من أصحاب التهديد الأخطر".

وذكرت مصادر صحفية أن الاحتلال شرع فعليا بالإفراج عن عدد من المعتقلين الإداريين، وأفرج مساء أمس الخميس عن 50 منهم من سجن "عوفر" قرب رام الله.

يذكر أن أعداد المعتقلين الفلسطينيين في سجون الاحتلال سجلت ارتفاعا ملحوظا منذ بدء حرب الإبادة الجماعية في قطاع غزة في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، ووفق ما رصدته مؤسسات الأسرى، بلغت حصيلة عمليات الاعتقال منذ ذلك التاريخ نحو 7325 حالة اعتقال، حتى يوم أمس الخميس.

وعمد الاحتلال لتحويل المئات ممن جرى اعتقالهم منذ السابع من أكتوبر إلى الاعتقال الإداري بدون محاكمة، كما تم تجديد الاعتقال لمن أنهوا مدة اعتقالهم الإداري خلال هذه الفترة.