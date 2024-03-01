بلدية الاحتلال تجبر مقدسيا على هدم عمارة سكنية في العيساوية

فلسطين اليوم

أجبرت بلدية الاحتلال في مدينة القدس، المواطن المقدسي نضال عليان، على هدم بنايته السكنية في بلدة العيساوية، صباح اليوم الجمعة.

ولجأ عليان لهدم بنايته السكنية ذاتياً، بعد سلسلة من مداهمات طواقم بلدية الاحتلال للبناية وفرض غرامات ومخالفات فاقت مليون شيكل، كما هددت البلدية بهدم البناية مع دفع عليان تكاليف الهدم التي قد تصل نحو ٤٥٠ ألف شيكل.

والبناية السكنية مكونة من طابقين، تقع في حارة عليان وسط بلدة العيساوية، يضم كل طابق شقتين، ويقطن فيها نضال عليان وعائلته.