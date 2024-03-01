الاحتلال يسلم جثمان الشهيدة ضحى أبو عيد

فلسطين اليوم

سلمت سلطات الاحتلال، مساء أمس الخميس، جثمان الشهيدة ضحى نبيه أبو عيد، من بلدة بدو شمال غرب مدينة القدس.

وتسلمت طواقم إسعاف الهلال الأحمر الفلسطيني جثمان الشهيدة أبو عيد عند حاجز الجيب العسكري شمال غرب القدس، ونقلته إلى مجمع فلسطين الطبي في مدينة رام الله، تمهيدا لتشييعها إلى مثواها الأخير في بلدة بدو.

واستشهدت "أبو عيد" رفقة زوجها محمد أبو عيد برصاص الاحتلال قرب حاجز بيت إكسا شمال غرب القدس، حيث أطلق جنود الاحتلال النار على مركبتهما، واستشهدت في الحادثة ذاتها الطفلة رقية أبو داهوك الجهالين التي كانت في مركبة خلفهما، ولا يزال جثمان الشهيد محمد أبو عيد محتجز، منذ السابع من كانون الثاني يناير الماضي.