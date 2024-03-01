تظاهرات حاشدة في صعدة ورَيْمَة ومأرب في اليمن

فلسطين اليوم

انطلقت، صباح اليوم الجمعة، تظاهرات حاشدة في محافظات صعدة ورَيْمَة ومأرب بأكثر من 22 ميداناً وساحة، وذلك، للأسبوع 21 على التوالي، نصرةً للشعب الفلسطيني ومقاومته في غزة تحت شعار "لستم وحدكم.. صامدون مع غزة".

وفي مدينة صُعدة شمال غرب العاصمة صنعاء، خرجت التظاهرات الحاشدة في ساحة الشهيد القائد في المرازم وشعارة وبني صيّاح والحِجْلَة بمديرية رازح وآل سالم، والجَرَشة ومديريات غمر وقطابر وبني بحر وذويب وربوع الحدود وغافرة شمالي اليمن.

وفي مأرب شمال شرق اليمن، خرجت التظاهرات في ساحات مديرية صرواح وحريب القراميش ومجزر وبدبدة وقانية.

وفي محافظة رَيْمَة غربي اليمن، خرجت تظاهرات في ساحات بلاد الطعام والجبين وكسمة ومزهر والسلفية والجعفرية.

وتتواصل التظاهرات في المحافظات اليمنية دعماً لصمود الفلسطينيين، وضد العدوان الإسرائيلي المستمر على غزة منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023.

وأمس الخميس، وعد قائد حركة أنصار الله في اليمن، السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي الأعداء "بمفاجآت ستبدأ" قريباً، مؤكّداً أنّ "اليمنيين مُستمرون في منع السفن المتجهة إلى كيان الاحتلال عبر باب المندب حتى وقف العدوان على غزّة وفك الحصار".

وقال السيد الحوثي خلال كلمته الأسبوعية، إنّ العمليات اليمنية، استهدفت حتى الآن 54 سفينة، متابعاً أنّه من "النادر جداً أن تمرّ سفينة مرتبطة بكيان العدو الإسرائيلي من باب المندب".

كما أكّد أنّ الحراك الشعبي اليمني المطالب بوقف العدوان الإسرائيلي على غزة ، لا بدّ من أن يستمر في الساحات التي تُشكّل جزءاً من الميدان.

وأشار إلى أنّه "لا بدّ أن يكون هناك تحرّكٌ شامل وأنشطة وفعاليات ووقفات وموقف شامل، إزاء المواقف المُخزية لبعض الدول الإسلامية".

كما وجّه السيد الحوثي كلمةً لليمنيين، قائلاً إنّ "خروجكم الجماهيري تضامناً مع فلسطين، هو نعمة في مقابل عدم إمكانية ذلك في عواصم عربية أخرى".