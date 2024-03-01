جورج غالاوي يعود للبرلمان البريطاني من بوابة غزة

فلسطين اليوم

فاز عضو البرلمان السابق عن حزب العمال جورج غالاوي بمقعد روتشديل شمالي إنكلترا، وذلك خلال الانتخابات الفرعية البريطانية.

واستهدف غالاوي زعيم حزب العمال البريطاني كير ستارمر في خطاب النصر وقال "كير ستارمر، هذا من أجل غزة"، وأضاف "ستدفعون ثمنا باهظا للدور الذي لعبتموه في تمكين الكارثة وتشجيعها وتغطيتها، التي تحدث حاليا في غزة المحتلة في قطاع غزة".

وقد أطاح غالاوي، وهو عضو برلماني سابق عن حزب العمال، بحزبه السابق في 3 انتخابات، وسيعود إلى البرلمان للمرة الرابعة خلال 37 عاما.

وقال غالاوي "إن حزب العمال يدرك أنه فقد ثقة الملايين من ناخبيه الذين صوّتوا له بإخلاص جيلا بعد جيل".

وعلى الرغم من الحملة التي هيمنت عليها الأحداث في الشرق الأوسط، قال غالاوي إنه يأمل في تشكيل "تحالف كبير" مع أعضاء مجلس روتشديل للعمل على القضايا المحلية.

ويأتي فوزه بعد واحدة من أكثر الانتخابات الفرعية إثارة للجدل في الذاكرة الحديثة.

وكان فريق غالاوي واثقا للغاية لدرجة أنهم أطلعوا الصحفيين في غضون ساعة من إغلاق مراكز الاقتراع على أنه فاز "بشكل مريح".