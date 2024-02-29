الأورومتوسطي: 4 دلائل تُؤكد تورط الاحتلال بجريمة شارع الرشيد

فلسطين اليوم

أكد المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، أن "الضحايا خلال استلام المساعدات الإنسانية غرب غزة اليوم الخميس سقطوا جراءإصابتهم برصاص أطلقه الجيش الإسرائيلي".

وأشار المرصد الحقوقي في بيان صحفي، أن جيش الاحتلال "يحاول التنصل من مسؤوليته عن الجريمة المروعة بنشر مقطع فيديو جويمجتزأ والادعاء أن التدافع والدهس كان سبب قتل هذا العدد الكبير من المدنيين الفلسطينيين".

وأوضح الأورومتوسطي أن فرقه البحثية تابعت ما حدث منذ اللحظة الأولى، ووثقت قيام الدبابات الإسرائيلية بإطلاق النار بكثافة تجاهتجمعات المدنيين الفلسطينيين خلال محاولتهم استلام مساعدات إنسانية قرب مدينة غزة.

ولفت النظر إلى أن "الغالبية العظمى من الضحايا تبين أنها مصابة بأعيرة نارية وليس نتيجة الدهس أو التدافع كما ادعى الناطق باسمالجيش الإسرائيلي الذي تحدث عن رواية الدعس دون أن ينفي عملية إطلاق النار المثبتة في مقاطع فيديو".

وأبرز الأورومتوسطي أربعة دلائل تؤكد تورط جيش الاحتلال في جريمة قتل وإصابة المدنيين الجياع، أولها علامات الإصابات على أجسادالشهداء والمصابين.

وذكر أن الدلالة الثانية هي مقاطع الفيديو التي نشرها شهود العيان للجريمة وصوت الرصاص الواضح ومصدره من الدبابات الإسرائيليةالمتمركزة باتجاه البحر.

وأكمل المرصد الأورومتوسطي: "الفيديو من الجو الذي نشره الجيش الإسرائيلي مجتزأ وتم إجراء تحريف فيه ومع ذلك يوضح تواجد دبابتينعلى الأقل بالدقيقة 01:06 ويظهر وجود عدة جثث بمسار الدبابات وليس بمسار الشاحنات".

ونبه إلى أنه "يظهر بالفيديو بالدقيقة 1:06-1:28 هروب معظم الأشخاص المتواجدين باتجاه عكسي من شاحنات المساعدات، بمن في ذلكالأشخاص الذين كانوا بالأصل بعيدين عن الشاحنات".

وأردف: "هذا عدا عن أن مقطع الفيديو الذي نشره الجيش الإسرائيلي لم يظهر أي عملية دهس، وهو ما يتسق مع العديد من إفاداتالضحايا بأنهم أصيبوا بأعيرة نارية في ظهورهم خلال محاولتهم الهرب من المكان".

وشدد الأورومتوسطي على أن مقطع الفيديو الذي نشره الجيش الإسرائيلي في حقيقة الأمر "دليل إدانة؛ كونه يظهر أن إسرائيل هيالمسؤولة بالأصل عن هذه الكارثة الإنسانية وجريمة التجويع".

وقال إن القوات الإسرائيلية استهدفت المدنيين رغم أن تصوير الطائرات الإسرائيلية يظهر بوضوح أن الأمر يتعلق بمدنيين أنهكهم الجوع،وأنهم لا يشكلون أي خطر، وكان مطلبهم الحصول على حفنة قليلة من المساعدات.

ونبه الأورومتوسطي إلى أن إطلاق النار الإسرائيلي تجاه الجياع متلقي المساعدات بات نهجًا متكررًا على شارع "صلاح الدين" حينًا وقرب"دوار الكويت" حينًا آخر.