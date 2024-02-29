حزب الله يستهدف مستعمرة "إيلون" وعدداً من مواقع الاحتلال رداً على الاعتداءات الإسرائيلية

فلسطين اليوم

أعلنت المقاومة الإسلامية في لبنان - حزب الله - اليوم الخميس، استهدافها انتشاراً لجنود "جيش" الاحتلال الإسرائيلي في محيط تلةالكوبرا عند الحدود مع فلسطين المحتلّة.

وأكد الإعلام الحربي في بيانه الثاني لهذا اليوم، أنّ الاستهداف جرى باستخدام الأسلحة ‏الصاروخية التي حقّقت إصابات مباشرة،موضحاً أن العملية جاءت دعماً للشعب الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته.

وفي بيان ثالث، أعلنت المقاومة الإسلامية أنّ مجاهديها استهدفوا موقع الرمثا في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية، مؤكدةًإصابته بشكل مباشر.

ورداً على الاعتداءات الإسرائيلية التي استهدفت القرى والمدنيين، وآخرها استشهاد المواطنين المسنين حسين حمدان وزوجته منار عبادي فيبلدة كفرا، أعلنت المقاومة الإسلامية أنّها قصفت مستعمرة "إيلون" بدفعات من صواريخ الكاتيوشا.‏

وفي وقت سابق، أعلنت المقاومة الإسلامية في لبنان، استهدافها انتشاراً لجنود "جيش" الاحتلال الإسرائيلي في محيط موقع جل العلامعند الحدود مع فلسطين المحتلّة.

وأكد بيان الإعلام الحربي أنّ الاستهداف جرى باستخدام القذائف المدفعية التي حقّقت إصابات مباشرة، موضحاً أن العملية جاءت دعماًللشعب الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته.

وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية بتعرّض مستوطنة "شلومي"، شمالي فلسطين المحتلّة، لصلية صاروخية ثقيلة أطلقت من لبنان، مضيفةً أنّأصوات 5 انفجارات سمعت هناك.

وضمن إطار دعم غزّة في ظل العدوان الإسرائيلي ورداً على الاعتداءات الإسرائيلية على البلدات اللبنانية ومنازل المدنيين، تواصل المقاومةالإسلامية في لبنان عملياتها العسكرية في اتجاه مواقع الاحتلال وجنوده وأجهزته التجسسيّة ومقاره.

وأمس، أكّدت المقاومة استهدافها انتشارًا لجنود الاحتلال في محيط موقع بركة ريشا بالأسلحة الصاروخية،محقّقة إصابات مباشرة،واستهدفت أيضاً موقعي ‌‏الرمثا والسمّاقة في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية.

وفي الأيام الماضية، تبنّت المقاومة استهداف مقر قيادة الفرقة "146" في "جعتون"، وأقرّ الإعلام الإسرائيلي أن الاستهدف بالتزامن زيارةخلال وجود رئيس أركان "جيش" الاحتلال، هرتسي هليفي،وكان موجوداً في المقر العسكري.

واستهدفت المقاومة أيضاً، مقر قيادة "اللواء 769"، وقاعدة "يوآف" الواقعين في الجولان المحتل، إضافة إلى معسكر نفح التابع للواءالجولان في "جيش" الاحتلال.

وقال الباحث في الحروب الإسرائيلية، أور فيالكوف، إنّ "ما بدأ ببضع ضربات كل عدة أيام، تحوّل إلى إطلاق نار يومي ثابت على مواقععسكرية"، وفق ما نقلت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية.

وأضاف الباحث أنّ "حزب الله ضرب مواقع عسكرية على طول الحدود، من رأس الناقورة إلى حرمون"، مشيراً إلى أنّ "إطلاق النار شملجميع المواقع الأمامية للجيش الإسرائيلي تقريباً باستخدام ترسانة كاملة من الصواريخ المضادة للدروع".