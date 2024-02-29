فلسطين اليوم

قتل "إسرائيليان" في عملية إطلاق نار نفذت مساء اليوم، الخميس، عند محطة وقود على مدخل مستوطنة "عيلي" جنوبي نابلس، استشهدمنفذها.

وأفادت تقارير بأن منفذ العملية هو الشهيد محمد يوسف ذياب مناصرة (31 عاماً) من مخيم قلنديا شمالي القدس المحتلة.

وقال جيش الاحتلال "الإسرائيلي"، في بيان، إن "فلسطينياً وصل إلى محطة الوقود في مستوطنة ‘عيلي‘ وأطلق النار. وقد تمت تصفيته".

وأضاف أن قواته أغلقت المحاور وشرعت بمطاردة مشتبه بهم آخرين في المنطقة.

وبحسب "نجمة داود الحمراء"، فقد أقر طاقمها مقتل مصابين أحدهما في الأربعينيات من عمره والآخر في العشرينيات من عمره فيالمكان.

وقال مضمدان وصلا إلى مكان العملية، إن "أحد المصابين كان داخل سيارة وهو فاقد للوعي ويعاني من إصابات بعيارات نارية بينما الآخركان على الشارع وهو أيضا فاقد للوعي ويعاني من عيارات نارية، ولم يكن أمامنا سوى إقرار وفاتهما في المكان".

وأطلقت الجبهة الداخلية "الإسرائيلية" صافرة الإنذار في المستوطنة وطالبت المستوطنين بعدم الخروج من المنازل خشية عملية تسلل إليها؛قبل أن تنفي ذلك في وقت لاحق.