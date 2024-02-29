120 منظمة وشخصية تدعو لتحقيق أممي في استهداف إسرائيل صحفيين جنوبي لبنان

ناشدت 120 منظمة ووسيلة إعلام وشخصية -في خطابين رسميين- المفوض السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك والمديرة العامة لليونسكو أودري أزولاي إجراء تحقيق مستقل في استهداف إسرائيل صحفيين في جنوب لبنان.

وكانت ضربات إسرائيلية على جنوب لبنان يوم 13 أكتوبر/تشرين الأول الماضي تسبّبت في استشهاد المصور في وكالة رويترز عصام عبد الله وإصابة 6 صحفيين آخرين، بينهم مصورا وكالة الصحافة الفرنسية ديلان كولنز وكريستينا عاصي التي بترت قدمها ولا تزال في المستشفى.

كما استشهدت المراسلة فرح عمر والمصوّر ربيع معماري من قناة "الميادين" جراء ضربة إسرائيلية استهدفتهما يوم 21 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.

وطالب الموقعون على الكتابين الرسميين المفوض السامي فولكر تورك بـ"إجراء تحقيق مستقل عبر خبراء مستقلين في مجال حقوق الإنسان يعينهم مكتبه للكشف عن الحقائق المتعلقة بهذه الاستهدافات ونشر تقرير يحدّد المسؤوليات".

وناشدوا كذلك أزولاي "انطلاقا من مسؤوليتها في تعزيز سلامة الصحفيين ومكافحة إفلات من يستهدفهم من العقاب"، وذلك بـ"إدانة استهداف إسرائيل الصحفيين في جنوب لبنان (..) والدعوة إلى محاسبة إسرائيل على جرائم هذه الحرب ودعم الطلب الموجه للمفوض السامي لحقوق الإنسان لإجراء تحقيق مستقل في القضية".