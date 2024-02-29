بوريل يتهم رئيسة المفوضية الأوروبية بالانحياز التام "لإسرائيل"

فلسطين اليوم

اتهم مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل رئيسةَ المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين بالانحياز التام لإسرائيل.

وأضاف بوريل -في حوار مع صحيفة البايس الإسبانية- أن رئيسة المفوضية الأوروبية تتبنى "مواقف منحازة بالكامل لإسرائيل".

وأوضح أن فون دير لاين بزيارتها إسرائيل أواخر 2023 "لا تمثل إلا نفسها من حيث السياسة الدولية، وخلفت تكلفة جيوسياسية باهظة لأوروبا".