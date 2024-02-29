"أنصار الله": 90 % من التوترات في باب المندب سببها أمريكا وبريطانيا

فلسطين اليوم

أكدت حركة "أنصار الله" اليمنية، اليوم الخميس، أن الولايات المتحدة وبريطانيا، مسؤولتان عن التوترات التي تشهدها الملاحة الدولية في مضيق باب المندب، متهمةً إياهما بعسكرة البحر الأحمر.

وقال نائب وزير الخارجية في الحكومة التابعة لـ"أنصار الله"، حسين العزي، عبر منصة "إكس": "90 بالمئة من التوترات والصعوبات -الحالية والمحتملة- في المندب، تعود لعسكرة البحر من قبل أمريكا وبريطانيا".

وأضاف: "لقد كان عليهما وقف العدوان والحصار على قطاع غزة وكان إجراؤنا سيتوقف فورا، لكنهما (أمريكا وبريطانيا) بدلًا من ذلك ذهبتا لكل هذا التصعيد وفضلتا الانتحار أخلاقيًا وإنسانيًا - في وضح النهار- دعما لهواية المجرم (رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في قتل الأطفال، في إشارة إلى غارات واشنطن ولندن، على مواقع الجماعة في اليمن.

وبدأت الولايات المتحدة وبريطانيا، في 12 يناير/ كانون الثاني الماضي، تنفيذ هجوم واسع على مواقع "أنصار الله" في مدن يمنية عدة، ردًا على هجمات الجماعة في البحرين الأحمر والعربي، والتي تقول إنها تستهدف السفن المرتبطة بإسرائيل أو المتجهة إلى موانيها، والسفن الأمريكية والبريطانية.