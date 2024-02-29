الاحتلال يعتقل 20 مواطنا في الضفة والحصيلة (7325) حالة اعتقال

فلسطين اليوم

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي منذ مساء أمس وحتى صباح اليوم الخميس، (20) مواطناً على الأقل من الضفة الغربية، بينهم مصاب من مخيم الجلزون، بالإضافة إلى أطفال ومعتقلين سابقين.

وأوضح نادي الأسير وهيئة شؤون الأسرى في بيان صادر عنهما، أن عمليات الاعتقالات تركزت في محافظة الخليل، حيث طالت 14 مواطناً، فيما توزعت باقي الاعتقالات على محافظات رام الله والبيرة، وبيت لحم، والقدس، ورافقها عمليات تنكيل واسعة، واعتداءات بالضرب المبرح، وتهديدات بحق المعتقلين وعائلاتهم، إلى جانب عمليات التخريب والتدمير الواسعة في منازل المواطنين.

وأشارا إلى أن حصيلة الاعتقالات بعد السابع من تشرين الأول/ أكتوبر ارتفعت إلى نحو (7325)، وتشمل من جرى اعتقالهم من المنازل، وعبر الحواجز العسكرية، ومن اضطروا إلى تسليم أنفسهم تحت الضغط، ومن احتُجزوا كرهائن.

وتواصل قوات الاحتلال تنفيذ حملات الاعتقال الممنهجة، كإحدى أبرز السياسات الثابتة التي تصاعدت بشكل غير مسبوق بعد السابع من تشرين الأول/ أكتوبر، ليس فقط من حيث مستوى أعداد المعتقلين، وإنما من حيث مستوى الجرائم التي ارتكبتها.