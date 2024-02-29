الاحتلال يسحب لواء المظليين من غزة ويطرد 9 من لواء غفعاتي خارج القطاع

فلسطين اليوم

أفادت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي، الخميس 29 فبراير/شباط 2024، بأن "الجيش سحب لواء المظليين من قطاع غزة"، وذلك بعد أن قضى اللواء ثلاثة أشهر في العملية العسكرية بخان يونس.

فيما أفادت الإذاعة الرسمية الإسرائيلية، اليوم الخميس، بـ"طرد 9 جنود من لواء جفعاتي وإخراجهم من القتال في قطاع غزة بسبب رفضهم الأوامر العسكرية، وتم وضعهم على ذمة التحقيق".

وأضافت أن "الجنود رفضوا الانصياع لأوامر قائدهم بعد أن تركوا مواقعهم، وتجولوا بدون خوذات وسترات".

ويقول الجنود إنهم خاطروا بحياتهم لفترة طويلة "لقد قاتلنا، وفقدنا أصدقاءنا، والآن يرموننا بعيدا"، وفق الإذاعة العبرية.

وأضاف أحدهم "كنا قريبين من القادة في إحدى المناطق، وقد تخلوا عنا في كل مراحل القتال، فوق الأرض وتحتها، والآن يهددوننا بأنهم سوف يأخذون شهادة المحارب منا وكل شيء".

وقال أهالي الجنود إن "الجنود كانوا في غزة لفترة طويلة وكانوا مرهقين تماما، وبدلا من إخراجهم للتجديد وإعطائهم الزي العسكري عندما يطلبون ذلك فإنهم يتعرضون للإذلال، ويتم تهديدهم بفقدان شهادة المحارب الخاصة بهم".

يُذكر أنه وفق بيانات الجيش الإسرائيلي الرسمية ارتفعت حصيلة القتلى من الضباط والجنود منذ عملية "طوفان الأقصى" في السابع منذ تشرين الأول/ أكتوبر الماضي إلى 582 قتيلا، بينهم 242 منذ العدوان البري في الـ27 من الشهر ذاته.