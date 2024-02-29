صحة غزة: الاحتلال ارتكب 9 مجازر خلفّت 81 شهيدا و 132 إصابة في 24 ساعة

فلسطين اليوم

قالت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة إن الاحتلال الاسرائيلي ارتكب 9 مجزرة ضد العائلات في قطاع غزة راح ضحيتها 81 شهيد و 132 اصابة خلال ال 24 ساعة الماضية.

وأشارت الوزارة في تقريرها اليومي لعدد الشهداء والجرحى إلى أن عددا من الضحايا لازالوا تحت الركام وفي الطرقات يمنع الاحتلال وصول طواقم الاسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

كما أعلنت ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة لليوم 146 إلى 30035 شهيد و70457 إصابة منذ السابع من أكتوبر الماضي.