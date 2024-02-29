برلمانيون أميركيون يطالبون باستئناف التمويل الكامل لوكالة الأونروا

فلسطين اليوم

وقع 50 عضواً في مجلس النواب الأميركي مذكرةً موجهةً إلى رؤساء لجان الموازنة ونوابهم في مجلسي النواب والشيوخ تطالب باستئناف التمويل الكامل لوكالة الأونروا.

وفي السياق نفسه، أكّد المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" فيليب لازاريني في 17 شباط/فبراير الجاري أنّ "إسرائيل" تشن حملة منسقة نهدف إلى تدمير الوكالة.

واعتبر لازاريني مطالبة "إسرائيل" باستقالته جزءاً من هذه الحملة.

وأضاف المفوض العام أنّ القضاء على الوكالة "هدف إسرائيلي سياسي بعيد المدى"، وأنّ "إسرائيل تعتقد أنّه إذا تم إلغاء الوكالة، فسيتم حل مسألة وضع اللاجئين الفلسطينيين مرةً واحدة وإلى الأبد، ومعها حق العودة"، لافتاً إلى أنّ هناك هدفاً سياسياً أكبر بكثير خلف مسألة القضاء على الوكالة.