تشييع الشهيد حنني في نابلس

فلسطين اليوم

شيعت جماهير محافظة نابلس، اليوم الخميس، جثمان الشهيد بشار نهاد حنني، إلى مثواه الأخير في بلدة بيت فوريك شرق نابلس.

وانطلق موكب التشييع من أمام مستشفى رفيديا، بمشاركة عدد من ممثلي الفعاليات الرسمية والشعبية والوطنية في محافظة نابلس، صوب مسقط رأس الشهيد في بلدة بيت فوريك، لإلقاء نظرة الوداع عليه، قبل مواراته الثرى في مقبرة البلدة.

وكان الشهيد حنني قد أصيب برصاص الاحتلال في البطن، خلال مواجهات اندلعت الليلة الماضية، أثناء اقتحام البلدة، فنُقل على إثرها إلى المستشفى، وأُدخل إلى غرفة العمليات مباشرة، ليرتقي شهيدا.