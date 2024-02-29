الاحتلال يهدم منزلا وبركسين في الديوك التحتا غرب أريحا

فلسطين اليوم

هدمت جرافات الاحتلال، اليوم الخميس، منزلا وبركسين وأسوارا في قرية الديوك التحتا، غرب مدينة أريحا.

وقالت مصادر محلية، إن قوات الاحتلال برفقة جرافاتها اقتحمت القرية، وهدمت منزلا من طابقين يعود للمواطن ناصر نوابيت من برقة برام الله، وبركسين يعودان لعائلة عرارة، بالإضافة إلى أسوار محيطة بأراضي مواطن مقدسي، وسط استنفار للجنود، ومنع المواطنين والصحفيين من الاقتراب من منطقة الهدم.