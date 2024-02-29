الجهاد الإسلامي: مجزرة شارع الرشيد دليل على حرب الإبادة ضد غزة

فلسطين اليوم

أكدت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين أن المجرزة التي ارتكبها الاحتلال قرب شارع الرشيد، في غزة، صباح اليوم، بحق مدنيين كانوا ينتظرون وصول مساعدات غذائية هو دليل على مستوى الإجرام الذي وصل إليه هذا الكيان النازي.

وفي تصريح صحفي لها، حملت حركة الجهاد ، إدارة بايدن والحكومات الغربية التي تدعم الكيان، ودول العالم الصامتة والعاجزة، وعلى رأسها الأنظمة العربية، والمؤسسات الدولية، المسؤولية عن مواصلة الكيان لجرائمه بفضل ما توفره له من دعم سياسي ولوجستي، وتؤمن له غطاء الإفلات من العقاب.

وشددت الحركة على أن هذه الجريمة هي دليل ساطع على حرب الإبادة التي يشنها الكيان ضد الفلسطينيين في غزة، وبأنه يتعمد قتل أكبر عدد ممكن من المدنيين، أمام العالم أجمع دون رادع، بأبشع وسائل القتل التي يمتلكها والتي توفرها له الإدارة الأمريكية..

وأضافت حركة الجهاد أن هذه المجزرة لن تزيد الشعب الفلسطيني إلا صلابة في مواجهة آلة القتل الصهيونية، ولن تزيد المقاومة إلا تمسكاً بمواقفها في إنهاء العدوان ومحاسبة الكيان على جرائمه".