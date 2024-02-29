استشهاد مواطن متأثرًا بإصابته برصاص الاحتلال في طولكرم

فلسطين اليوم

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، استشهاد المواطن إبراهيم محمد علي محاميد (59 عاماً)، صباح اليوم الخميس، متأثراً بجروح حرجة أصيب بها برصاص الاحتلال في مخيم نور شمس قبل نحو 5 شهور.

وأصيب "محاميد" خلال اقتحام قوات الاحتلال لمخيم نور شمس، الذي تعرض خلال الشهور الماضية لاقتحامات متكررة وسط استهداف مباشر للمواطنين بالرصاص الحي، وتدمير واسع لمنازل وممتلكات المواطنين والبنى التحتية للمخيم.

وتعرضت مدينة طولكرم ومخيماتها لاقتحامات واعتداءات واسعة خلال الشهور الأخيرة، أدت لاستشهاد وإصابة العشرات، إلى جانب تدمير البنية التحتية في شوارع المدينة والمخيمات وفي المحال التجارية وممتلكات المواطنين.