أكثر من 100 شهيد في مجزرة شارع الرشيد غرب قطاع غزة

فلسطين اليوم

في اليوم الـ146 على العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، استشهد أكثر من 100 مواطن وأصيب المئات في مجزرة ارتكبها الاحتلال بحق من كانوا ينتظرون المساعدات غرب قطاع غزة.

وأعلنت وزارة الصحة بغزة، ظهر اليوم، ارتفاع عدد ضحايا مجزرة الرشيد إلى 104 شهداء و700 إصابة، مرجحة ارتفاع الحصيلة في الساعات المقبلة.

وفجر اليوم، أطلقت قوات الاحتلال القذائف المدفعية ونيران رشاشاتها باتجاه آلاف المواطنين من شمال قطاع غزة وتحديدا من مدينة غزة وجباليا وبيت حانون، الذين كانوا ينتظرون وصول شاحنات محملة بالمساعدات الإنسانية، عند الطريق الساحلي "هارون الرشيد" في منطقة الشيخ عجلين غرب مدينة غزة، ما أدى إلى استشهاد أكثر من100 منهم وإصابة المئات.

و جرى نقل أعداد كبيرة من الجرحى إلى مستشفى الشفاء، حيث تفوق هذه الأعداد قدرة الكادر الطبي، كما تم نقل عدد من جثامين الشهداء والمصابين إلى مستشفيي المعمداني في مدينة غزة، وكمال عدوان في جباليا شمال القطاع.