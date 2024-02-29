وزارة قضاء الاحتلال: الحرب في الشمال قد تقطع الكهرباء عن 60% من المستوطنين

فلسطين اليوم

نشرت وزارة قضاء الاحتلال الإسرائيلي قائمة بالمعدات التي توصي موظفيها بشرائه، وذلك خشيةً مما وصفته الوزارة بـ "سيناريو عتمة"، وفق ما نقلت صحيفة هآرتس الإسرائيلية، اليوم الخميس.

هذا السيناريو الذي يوجب تخزين قائمة معدات، قدّمته الوزارة بناءً على توقّعها انقطاع التيار الكهربائي في حالة الهجوم الصاروخي الموسّع من حزب الله عند الحدود مع لبنان.

وبحسب تفاصيل تلك القائمة التي نقلتها "هآرتس"، أوصت الوزارة موظفيها بتأمين المولدات، "لأن الحرب في الشمال يمكن أن تؤدي إلى انقطاع التيار الكهربائي عن 60% من الإسرائيليين".

كذلك أوصت الوزارة المستوطنين بالحصول على أدوية مضادة للصرع، وبتجهيز أكياس نفايات وأدوية وأجهزة الشحن الخلوية ومواقد غاز، إضافة إلى الطعام والماء.

وتحدثت الصحيفة عن الكلفة المالية لتخرين هذه الاحتياجات مشيرةً إلى أنّ "الاكتفاء بالقليل" يكلّف بالحد الأدنى 3000 "شيكل"، بينما أؤلئك الذين يسعون إلى الحصول على أحدث المعدات سيحتاجون إلى صرف عدّة رواتب.

وأكدت "هآرتس" صعوبة تأمين المستوطنين التغطية المالية لهذه القائمة، مشيرةً إلى أن عددً ممّن فقدوا وظائفهم في الربع الاقتصادي الأخير من العام 2023، وإلى جنود الاحتياط الذين "غرقوا في الديون".

وكشف تهافت المستوطنين على شراء المولدات مدى خوفهم الحقيقي من اندلاع حرب مع لبنان وتداعياتها على الجبهة الداخلية لديهم، إذ قال صاحب متجر كهربائي أنّه "باع آلاف المولدات لزبائن خائفين" في حديثه مع الإعلام الإسرائيلي.