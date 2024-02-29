استشهاد 7 أطفال في مستشفى كمال عدوان نتيجة الجفاف وسوء التغذية

فلسطين اليوم

أفادت مصادر طبية فلسطينية باستشهاد 7 أطفال في مستشفى كمال عدوان بسبب سوء التغذية بعد توقف المستشفى عن العمل من جراء العدوان الإسرائيلي على القطاع.

وقبل ساعات، أفاد مدير مستشفى كمال عدوان شمالي غزة، بخروج المستشفى عن الخدمة، بسبب نفاد الوقود.

وأكد مدير المستشفى أنّ توقف المستشفى عن العمل، سيحرم الآلاف من حقهم في الحصول على الخدمة الطبية، مشيراً إلى تسجيل استشهاد العديد من المرضى نتيجة نقص الدواء والغذاء والوقود.

وكانت وزارة الصحة في غزة قد أكدت أنّه يوجد نصف مليون فلسطيني في شمالي قطاع غزّة يقاسون المجاعة التي تفتك بأرواحهم بصمت.

وقالت الوزارة إنّ الاحتلال الإسرائيلي يضع سكان قطاع غزّة في مثلّث الموت المتمثّل بالاستهداف والمجاعة والأوبئة، موضحةً أنّ استمرار العدوان على غزّة يعني مزيداً من الإبادة الجماعية وهذا ما يريده الاحتلال وداعموه.

من جانبه، أكد برنامج الأغذية العالمي، أنّ سوء التغذية في قطاع غزة، وخصوصاً في صفوف الأطفال، ارتفع إلى مستويات طارئة.

وبحسب منظمة الصحة العالمية، فإنّ 90% من الأطفال و 95% من النساء الحوامل والمرضعات يواجهون فقراً غذائياً حاداً (يأكلون وجبتين أو أقل في اليوم)، فيما 90% من الأطفال مصابون بواحدٍ أو أكثر من الأمراض المعدية.>