شهيدان مدنيان في غارات إسرائيلية على جنوب لبنان

فلسطين اليوم

استشهد مواطن لبناني وزوجته، أمس الأربعاء، في قصف طيران الاحتلال الإسرائيلي لمنزلهما في جنوب لبنان.

وشنت الطائرات الحربية الإسرائيلية سلسلة غارات على عدد من البلدات في جنوب لبنان، واستهدفت الغارات الطريق العام بين بلدتي كفرا وصديقين، ما أسفر عن استشهاد مواطن لبناني وزوجته جراء قصف منزلهما، وجرح مواطنين لبنانيين من بلدة صديقين، فيما شهدت بلدة حولا ومحيطها قصفاً مدفعياً استمر لأكثر من ساعتين.

كذلك شن طيران الاحتلال غارات على بلدة الزلوطية، كما استهدفت مدفعية الاحتلال بلدات مركبا، وميس الجبل ووادي السلوقي.