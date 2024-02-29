مظاهرة حاشدة مؤيدة لفلسطين تجوب شوارع نيويورك

فلسطين اليوم

انطلقت في نيويورك الأميركية اليوم الخميس مظاهرة مؤيدة لفلسطين ستتواصل 24 ساعة للمطالبة بإنهاء المجازر التي ترتكبها إسرائيل ضد المدنيين في قطاع غزة، ووقف فوري لإطلاق النار.

وتجمع ناشطون أميركيون في حديقة بلدية ولاية نيويورك، وأعلنوا أنهم سيواصلون حراكهم إلى أن يتم التوصل إلى وقف فوري ودائم لإطلاق النار في غزة.

وخلال المظاهرة الاحتجاجية التي ستستمر 24 ساعة، حاول المتحدثون إيصال أصواتهم إلى إريك آدامز عمدة نيويورك وأعضاء مجلس البلدية، ودعوا الولايات المتحدة إلى التوقف عن دعم إسرائيل.

وقال بعض اليهود الأميركيين الذين يعيشون في نيويورك إن إسرائيل ترتكب إبادة جماعية في قطاع غزة، وإنهم لا يريدون دعم تل أبيب بالضرائب التي يدفعونها للحكومة الأميركية.

وعلى الرصيف أمام مبنى البلدية، وضع الناشطون لافتة عملاقة تحمل أسماء عشرات الآلاف من المدنيين الذين استشهدوا في قطاع غزة، كما ردد المتظاهرون شعارات تدعو للحرية لفلسطين، ووقف إطلاق النار، وعدم دعم الإبادة الجماعية في غزة.