خروج مستشفيات شمال غزة عن الخدمة

فلسطين اليوم

أعلنت وزارة الصحة في غزة خروج مستشفى كمال عدوان، آخر المستشفيات العاملة شمالي القطاع، عن الخدمة نتيجة توقف مولد الكهرباء بعد نفاد الوقود.

وقالت الوزارة -في بيان- إن سكان شمال القطاع أصبحوا الآن بلا أي خدمات صحية بعد خروج هذا المستشفى عن الخدمة، وبذلك يفقد السكان خدمات غسل الكلى والعناية المركزة والحضانة والباطنة والقلب والجراحة العامة ومبيت وطوارئ الأطفال.

وأوضحت أن خدمات مستشفى كمال عدوان توقفت بشكل كامل نتيجة عدم توفر الوقود، وتعنت الاحتلال بعدم وصوله لمستشفيات شمال غزة.