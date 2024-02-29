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عشرات الشهداء في قصف على مخيمي النصيرات والبريج وخان يونس

الساعة 06:09 ص|29 فبراير 2024

فلسطين اليوم

ارتقى 25 مواطنا على الأقل غالبيتهم من الأطفال والنساء في قصف إسرائيلي على مخيمي النصيرات والبريج وسط قطاع غزة 

واكدت مصادر محلية أن 25 شهيدا وصلوا مستشفى شهداء الأقصى في دير البلح وسط القطاع، غالبيتهم من الأطفال والنساء، مشيرة إلى أن الشهداء تم انتشالهم من تحت ركام منازل مأهولة اسهدفها الاحتلال في مخيمي النصيرات والبريج، وإلى أن هناك عشرات المفقودين تحت الإنقاذ إثر استهداف طائرات الاحتلال لمربعات سكنية على رؤوس ساكنيها.

واكدت المصادر أن مدفعية الاحتلال كثفت من قصفها لخان يونس جنوب القطاع، وفي عدة مناطق، وان مستشفى غزة الأوروبي استقبل جثامين خمس شهداء، وان هناك أعداد من الشهداء ارتقوا ولم تتمكن طواقم الإسعاف من الوصول إليهم من كثافة والجيران ولأن قوات الاحتلال تستهدف كل من يقترب منها، خاصة منطقة السطر وقرب مجمع ناصر الطبي.

ويدخل العدوان على قطاع غزة، يومه السادس  والأربعون بعد المئة، إذ ارتفعت الحصيلة إلى 29878 شهيدا و70215 مصابا، وفق اخر إحصائية.

 