أبو شاهين لفلسطين اليوم: المقاومة تخوض معركة سياسية صعبة

فلسطين اليوم

أكد عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد الإسلامي علي أبو شاهين أن المجتمع الدولي متورط في مأساة قطاع غزة.

وأشار أبو شاهين في لقاء مع فلسطين اليوم، إلى أن المجاعة تضرب شمال قطاع غزة ومدينة غزة.

وشدد أبو شاهين على أن 7 أكتوبر وضعت مسمار نعش نهاية الكيان الإسرائيلي، لافتا إلى أن المقاومة تتحكم في الميدان وتكبد الاحتلال خسائر فادحة.

وفي حديثه عن ملف المفاوضات، أوضح أبو شاهين لفلسطين ليوم أن الكيان الإسرائيلي يفاوض المقاومة لأن لا خيار أمامه لاستعادة أسراه إلا المفاوضات، مؤكدا أن هناك تشاور بين فصائل المقاومة في إطار الرد على ورقة باريس 2 فيما يخص صفقة التبادل،

وأشار أبو شاهين إلى المقاومة تخوض معركة سياسية صعبة وأن لديها تكتيكات في المفاوضات لحفظ مصالح الشعب الفلسطيني.



أما عن ملف المسجد الأقصى، قال أبو شاهين إن الخطر المحدق بالأقصى هو تهديدات العدو فيما يخص تقييد الدخول إلى المسجد المبارك،

مضيفا أن التراجع عن قرارات التقييد في المسجد المبارك اتخذ لتهدئة الأوضاع وخوفا من الإنفجار.

كما شكرأبو شاهين جبهتي الإسناد في اليمن ولبنان لدعمها قطاع غزة.

