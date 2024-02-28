قبل إحراق نفسه.. الطيار بوشنل أشار لمعلومات عن "قوات أميركية تشارك بالإبادة في فلسطين"

فلسطين اليوم

نشرت صحيفة "نيويورك بوست" تفاصيل جديدة عن العسكري الأميركي بالقوات الجوية آرون بوشنل -الذي أحرق نفسه أمام السفارة الإسرائيلية تضامنا مع غزة– ونقلت عن صديق له أن بوشنل أخبره باطلاعه على معلومات سرية تفيد بوجود "قوات أميركية على الأرض تقتل أعدادا كبيرة من الفلسطينيين".

ووفقا لما ذكره هذا الصديق المقرب -الذي لم تنشر الصحيفة اسمه لكنها قالت إنها تحققت من علاقته بالمتوفى- فإن بوشنل (25 عاما) أبلغه أن لديه تصريحا يخوله الاطلاع على بيانات للاستخبارات العسكرية الأميركية من فئة "سري للغاية".

وكان بوشنل يخدم في الجناح الـ70 للاستخبارات والمراقبة والاستطلاع بالقوات الجوية الأميركية، التي قيل إنه كان يعمل بوظيفة "فني بخدمات الابتكار".

وقال صديقه إن "وظيفته الفعلية تنطوي على معالجة بيانات استخبارية، وبعضها كان متعلقا بالصراع الإسرائيلي في غزة".