المقاومة الإسلامية في لبنان تستهدف "بركة ريشا" وموقعي ‌‏الرمثا والسمّاقة في مزارع شبعا المحتلة

فلسطين اليوم

أعلنت المقاومة الإسلامية في لبنان، اليوم الأربعاء، استهداف انتشارٍ ‏لجنود الاحتلال في محيط موقع بركة ريشا بالأسلحة الصاروخية، مؤكدةً تحقيق إصابات مباشرة.

كذلك، أعلنت المقاومة استهداف موقعي ‌‏الرمثا والسمّاقة في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية.

وصباح اليوم، أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بسقوط 14 صاروخاً في مستوطنة "كريات شمونة" أُطلقت من لبنان.

ونجم عن هذه الاستهدافات بحسب الإعلام الإسرائيلي، إصابة مباشرة في شارع "أور أيلان"، ولمبنى في مستوطنة كريات شمونة، إضافةً إلى سقوط صاروخ في مستوطنة بيت هيلل وتقارير عن وجود إصابات.