سوريا: عدوان إسرائيلي على محيط العاصمة دمشق.. والدفاعات الجوية تتصدى

فلسطين اليوم

تصدّت وسائط الدفاع الجوي السوري، مساء اليوم الأربعاء، لأهدافٍ مُعادية في محيط العاصمة السورية دمشق، وفق مصدر عسكري في وزارة الدفاع السورية.

وقالت الوزارة في بيانٍ لها "حوالي الساعة 35 :21 من مساء اليوم، شنّ العدو الإسرائيلي عدواناً جوياً من اتجاه الجولان السوري المحتل مستهدفاً عدداً من النقاط في ريف دمشق".

وفي وقتٍ سابق من الشهر الجاري، شنّ الاحتلال الإسرائيلي عدواناً جوياً بعدد من الصواريخ من اتجاه الجولان السوري المحتل، مستهدفاً أحد المباني السكنية في حي كفرسوسة في دمشق، ما أسفر عن استشهاد مدنيَين وإصابة آخر.

وتؤكد سوريا، مع تكرر اعتداءات الاحتلال على أراضيها، أنّ السياسات العدوانية الإسرائيلية تُنذر بإشعال المنطقة وتدفعها نحو تصعيدٍ شامل يهدّد السلم والأمن الإقليمي والدولي.