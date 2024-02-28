غالانت: لم نشهد مثل هذه الحرب منذ 75 عاماً.. والأثمان التي نتكبدها باهظة

فلسطين اليوم

أكّد وزير "الأمن" في حكومة الاحتلال الإسرائيلي، يوآف غالانت، اليوم الأربعاء، أنّ "الأثمان التي نتكبدها في أعداد القتلى والجرحى باهظة".

وشدّد غالانت على أنّ هناك حاجة حقيقية لتمديد خدمة العسكريين وتمديد خدمة جنود الاحتياط، مضيفاً: "جنودنا يحاربون في غزة وعلى الجبهة الشمالية ونبذل قصارى جهدنا لاستعادة الأسرى".

كما أشار إلى أنّ كيان الاحتلال لم يشهد "مثل هذه الحرب منذ 75 عاماً، وهذا يدعونا لإقرار تعديلات على قانون التجنيد"، وأنّه يجب على الجميع تحمل العبء.

وبالتزامن مع ذلك، تتواصل خسائر "جيش" الاحتلال الإسرائيلي بفعل ضربات المقاومة، وارتفع عدد قتلى "الجيش" الإسرائيلي المعترف بهم إلى 583، منذ الـ7 من تشرين الأول/أكتوبر الماضي.